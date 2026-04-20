Un aviso por humo en la calle Páramo, en A Coruña, moviliza a los bomberos tras arder una sartén

Un aviso por humo en la calle Páramo, en A Coruña, moviliza a bomberos tras arder una sartén

Un aviso por humo en una vivienda de la calle Páramo, en A Coruña, movilizó esta tarde a los servicios de emergencia. Según la información facilitada, el origen del incidente estuvo en una sartén que comenzó a arder en el interior de un piso, generando una importante cantidad de humo.

Fue un particular quien alertó de la situación, indicando que se trataba de un vecino al que se le había incendiado una sartén y que el humo era visible en la vivienda. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, Policía Nacional y Policía Local, así como servicios sanitarios por precaución.

A su llegada, los equipos comprobaron que no existía un incendio activo en ese momento, más allá del fuego inicial en la sartén, ya extinguido. No se registraron daños personales, aunque una persona pudo haber inhalado humo y fue atendida en el lugar para valorar su estado.

La situación quedó controlada sin daños importantes.

Incendio en Alfredo Vicenti

Además, en la tarde de este lunes se registró otro incendio en A Coruña, en una vivienda de la calle Alfredo Vicenti. El fuego, que se originó en una secadora, obligó a intervenir a los bomberos, que lograron sofocar las llamas.