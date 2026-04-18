La Policía investiga como accidente la muerte del hombre rescatado en la Torre de Hércules en A Coruña

La Policía Nacional investiga como un accidente la muerte del hombre que este viernes por la tarde fue rescatado del mar en el entorno de la Torre de Hércules, según han confirmado fuentes del operativo.

La investigación se centra en esclarecer las circunstancias en las que el varón acabó en el agua, así como en su identificación y en la elaboración del correspondiente atestado, que será remitido al juzgado.

El suceso se produjo en torno a las 19:28 horas, cuando un particular alertó al 112 de que una persona pedía auxilio desde el agua en la zona próxima a la escultura de la Caracola. De inmediato se activó un dispositivo de emergencia en el que participaron Salvamento Marítimo, con una embarcación y el helicóptero Helimer, además de la Policía Local y el grupo acuático de los Bomberos de A Coruña.

Los equipos de rescate lograron sacar al hombre del mar pasadas las 20:00 horas. Una vez a bordo de la embarcación, se le practicaron maniobras de reanimación antes de ser trasladado al puerto de Oza.

Desde allí, una ambulancia lo evacuó al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde finalmente se certificó su fallecimiento pese a los intentos del personal sanitario por estabilizarlo.