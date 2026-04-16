Vallado el bajo de la calle Galera, en A Coruña, para evitar nuevas pernoctaciones

El bajo del edificio de la calle Galera que en la última semana acogió a varias personas pernoctando sin autorización y que fue desalojado ayer ha aparecido vallado en su parte frontal con un elemento provisional de obra.

La medida, adoptada por la propiedad del edificio que está en manos de una entidad bancaria, se adopta para tratar de evitar nuevos usos indebidos. También se ha reforzado la estructura con tres puntales portátiles.

La presencia de varias personas en ese lugar ocasionó molestias a los vecinos de una de las calles más emblemáticas de la hostelería coruñesa.

Mientras, la persona que habitaba en ese lugar desde el fin de semana regresó a la zona donde estuvo instalada en los últimos meses, una terraza de un edificio de la calle Torreiro, a escasos cien metros.

A lo largo de la tarde de ayer procedió a vallar el acceso con varios palets que usaba en Galera a modo de estantería, lo cual ocasionó la protesta de los vecinos del entorno, dado que esa terraza está declarada como zona de paso. También instaló una planta en el otro acceso.

Abordar con la "máxima agilidad"

Fuentes municipales confirmaron a Quincemil que no se ha producido un cierre del edificio de Galera porque no hay solicitud formal, no existiendo impedimentos más allá del cumplimiento de la normativa de urbanismo.

"Como en cualquier obra, es necesario que remita una documentación y solicite permiso", recalcan, explicando que "en cuanto lo presente será abordado con la máxima agilidad para que sea inmediato".

A fecha de hoy, no consta que la propiedad haya presentado documentación mediante registro.