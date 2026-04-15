A Coruña se suma con Google a un proyecto europeo para mejorar la movilidad urbana

A Coruña ha sido una de las 5 ciudades europeas —junto con Valencia, Zaragoza, Badajoz y Génova— elegidas para formar parte del proyecto piloto de movilidad inclusiva Spot4Dis, que cuenta con la financiación de Google y busca facilitar el acceso y la localización de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida a través de tecnologías de última generación como Street View, la IA o el mapeo satelital.

Este proyecto tiene como objetivo incorporar al día a día de las ciudades cuestiones como la localización, de forma rápida, de plazas de estacionamiento adaptadas a las personas con movilidad reducida. Permitirá consultar su disponibilidad en tiempo real, comunicará incidencias y contribuirá a un uso más justo de los recursos.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, asistió este miércoles al acto de lanzamiento oficial del proyecto en Barcelona. La reunión contó con la presencia de representantes del ámbito institucional, tecnológico y de la movilidad, entre ellos Josetxo Cerdán, responsable de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas en Google España, Ernest Teniente, doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y representantes de los ayuntamientos participantes, con quienes Lage Tuñas participó en una mesa redonda en la que se intercambiaron experiencias y expectativas de futuro.

Spot4Dis es un proyecto piloto ideado junto con la Asociación de Personas con Movilidad Reducida (AsoPMR) para implantar fórmulas avanzadas y experimentales en el ámbito de la planificación de la movilidad en las ciudades, con el fin de facilitar el desarrollo de las personas usuarias con limitaciones físicas.

Una oportunidad de futuro

"Este proyecto es, sobre todo, una oportunidad. Una oportunidad para escuchar, para aprender y para construir desde la experiencia real de quienes más lo necesitan. Una oportunidad para que administraciones, entidades sociales y organizaciones como Google trabajen juntas con un objetivo común. Para el Gobierno municipal, formar parte de esta iniciativa es también una declaración de intenciones. Queremos ser una ciudad inclusiva, una ciudad que elimina barreras y que pone a las personas en el centro de sus políticas públicas", subrayó Lage Tuñas.

Para contribuir al desarrollo de la app y a su puesta en práctica en la ciudad, el Concello ha puesto a disposición del proyecto la base de datos actualizada de plazas PMR existentes y previstas, la normativa aplicable, imágenes de señalización, ha contribuido a la difusión pública y ha aportado un marco de seguimiento para evaluar el impacto y mejorar los resultados.

El acto incluyó una intervención y demostración práctica (Demo Hub) de Albert Llovera, piloto profesional del Dakar y del WRC, en la que se mostraron algunas de las funcionalidades desarrolladas por el proyecto, como la consulta de disponibilidad y reserva de plazas PMR y el acceso a las plazas mediante una barrera inteligente.

"A Coruña abordará en los próximos años cambios profundos en la planificación urbana, y la participación en un proyecto con Google y cuatro ayuntamientos más permitirá incorporar la perspectiva de inclusión social para hacer una ciudad más igualitaria que elimine barreras. Este proyecto abre una nueva colaboración también con la Universidad Politécnica de Barcelona para la innovación tecnológica como herramienta de transformación social", añadió el también primer teniente de alcaldesa, José Manuel Lage.