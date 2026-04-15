Betanzos (A Coruña) reclama a la Xunta medidas inmediatas ante los fallos del transporte público

El Concello de Betanzos ha exigido a la Xunta de Galicia una respuesta "urgente" ante los continuos problemas que sufren los usuarios del transporte público, especialmente en las conexiones diarias con A Coruña, donde se repiten retrasos, falta de información y, en algunos casos, autobuses que ni siquiera llegan a realizar el recorrido previsto.

La alcaldesa, María Barral, trasladó este miércoles el malestar del gobierno local y de los viajeros tras una nueva incidencia registrada a primera hora del día, cuando varios autobuses de la línea Betanzos-A Coruña no pasaron por las paradas, dejando a numerosos usuarios en tierra sin explicación alguna.

"Esto ocurre día sí y día también. La incertidumbre de no saber si el autobús pasó, si llegará tarde o si directamente no aparecerá se ha convertido en algo habitual, y no lo podemos permitir", lamentó Barral, que calificó de intolerable la situación.

Desde el Concello explican que, pese a los intentos de contactar con la empresa concesionaria, los viajeros no recibieron información sobre lo sucedido. Por ello, han trasladado formalmente la incidencia a la Dirección Xeral de Mobilidade, no solo para informar de lo ocurrido, sino también para reclamar mejoras inmediatas.

Barral ha solicitado además una reunión de seguimiento con la Xunta, similar a las celebradas con los municipios del primer cinturón metropolitano, al considerar que Betanzos -como parte del segundo anillo del área coruñesa- también necesita soluciones específicas. "Los concellos estamos aportando cantidades económicas importantes y no podemos limitarnos a observar cómo empeora el servicio", señaló.

Entre las reclamaciones del municipio figura también la instalación de paneles informativos en las marquesinas, una medida comprometida por la Xunta hace tiempo y aún pendiente de ejecución. La regidora insiste en que estos sistemas son esenciales para informar a los usuarios en tiempo real ante retrasos o cancelaciones.

Otro de los problemas recurrentes denunciados por el Concello es la saturación de autobuses en determinadas franjashorarias. "En determinadas frecuencias, cuando llegan a Betanzos vienen con pocas plazas vacías, y no hay sitios para la gente que está en la parada, que se queda en tierra. Es intolerable", advirtió Barral.

El debate se extiende a toda el área metropolitana

La situación en Betanzos se suma al creciente malestar en otros municipios del área coruñesa. Este martes, la Xunta mantuvo una reunión con los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros para abordar mejoras en el transporte metropolitano, en un encuentro marcado por nuevas reclamaciones de conexiones directas y refuerzos de frecuencia.

Desde A Coruña, la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, insistió en la necesidad de crear líneas directas hacia la Universidade da Coruña y las áreas industriales, denunciando que muchos desplazamientos siguen obligando a hacer transbordos y alargan excesivamente los trayectos.

Oleiros, por su parte, criticó duramente el resultado de la reunión y acusó a la Xunta de rechazar todas sus propuestas planteadas desde 2024. Entre ellas figuran la ampliación de la línea Entrejardines-O Seixal hasta la iglesia de Nós, nuevas rutas para Franzomel, Abeleiras y Xaz, más conexiones con el polígono de Iñás o la línea directa Perillo-Universidad.

Frente a estas críticas, la Xunta defiende que sí está estudiando mejoras. La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, aseguró que se analizan nuevas conexiones con la UDC, polígonos industriales y ampliaciones de recorridos, y destacó que cualquier cambio debe ajustarse a criterios técnicos y de eficiencia.

El debate refleja una presión creciente sobre la red metropolitana, en una comarca donde cada vez más ciudadanos dependen del autobús para desplazarse a diario por motivos laborales o académicos.