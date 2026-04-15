Aparece el menor desaparecido en A Coruña tras tres días de búsqueda

La alerta por la desaparición de un menor en A Coruña ha quedado desactivada este miércoles después de que el joven fuese localizado en buen estado.

El chico, de 17 años, llevaba desaparecido desde el pasado domingo, lo que había generado una intensa movilización para tratar de dar con su paradero.

La asociación SOS Desaparecidos había solicitado colaboración ciudadana en los últimos días para encontrar a Daoud B.C., cuya pista se había perdido en la ciudad herculina. La desaparición había activado los protocolos habituales y una amplia difusión de su imagen con el objetivo de acelerar su localización.

Finalmente, el joven fue encontrado alrededor de las 6:00 horas por la Guardia Civil, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento de Vilasantar.

El menor fue localizado en la carretera entre Teixeiro y Sobrado dos Monxes, a la altura de Cruces, y se encontraba "desorientado" en el momento de su hallazgo, sin que hayan trascendido más detalles sobre su estado de salud.