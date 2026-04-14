Evacuado a A Coruña un tripulante con quemaduras graves de un buque a 190 millas de la costa

Un tripulante del buque tanque MT Opal con quemaduras de carácter severo fue evacuado de emergencia esta madrugada del martes por el helicóptero de Salvamento Marítimo, Helimer 402, al aeropuerto de A Coruña, cuando navegaban a 190 millas al norte de la ciudad herculina.

La operación consistió en una evacuación compleja que se prolongó durante horas. La alerta se activó a las 13:00 horas del lunes, cuando el Centro de Coordinación de Salvamento Fisterra notificó la creación de la emergencia y la necesidad de una evacuación médica.

Inicialmente, la coordinación pasó al centro de rescate del Reino Unido (UKMRCC), al encontrarse el mercante en aguas de su zona SAR, pero finalmente el capitán del buque decidió continuar la travesía para realizar la evacuación en España, asumiendo la responsabilidad de la decisión.

Una vez restablecida la coordinación por parte de SalvamentoMarítimo, desde CCS Fisterra se movilizó el helicóptero Helimer 402, con apoyo del avión Sasemar 101. Finalmente el helicóptero lo evacuó y alrededor de la 03:15 horas tomaba tierra en A Coruña, donde lo esperaba una ambulancia que lo trasladó al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC).