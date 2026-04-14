Un choque sin heridos causa retenciones en Alfonso Molina, en la entrada de A Coruña

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este martes en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, se ha saldado sin heridos pero con importantes retenciones en la circulación.

El siniestro tuvo lugar en el entorno de la pasarela peatonal situada a la altura de la gasolinera, antes del acceso a la zona de Coca-Cola.

En el incidente se vieron implicados dos turismos que, tras la colisión, quedaron detenidos en el carril izquierdo de la vía, lo que obligó a ralentizar el tráfico en uno de los principales accesos de entrada y salida de la ciudad.

No se registraron daños personales, según las primeras informaciones, aunque sí se generaron complicaciones en la circulación que afectaron a numerosos conductores en hora punta.

El Paseo Marítimo, cortado desde las 11:00

La prueba ciclista O Gran Camiño ocasionará numerosas alteraciones de tráfico a lo largo de las próximas horas en el entorno de A Coruña.

Así, el Paseo Marítimo se cortará desde las 11:00. Las afecciones a la circulación rodada tendrán también lugar en Torre de Hércules, Os Rosales y Labañou, entre otros puntos.