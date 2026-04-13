Este es el próximo festivo que se celebrará en A Coruña: 3 días libres perfectos para una escapada

Una vez que ha pasado la Semana Santa, muchos coruñeses empiezan a mirar el calendario en busca de la próxima oportunidad para desconectar de la rutina y disfrutar de un descanso. El siguiente festivo en A Coruña será de ámbito nacional y llega en un momento ideal, justo antes de que arranque el verano.

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, caerá en viernes en 2026, lo que permitirá a la mayoría de los trabajadores disfrutar de un puente de tres días. Una ocasión perfecta para organizar una escapada exprés, ya sea dentro de Galicia o animándose a viajar a otro destino.

Próximo festivo en A Coruña

El próximo viernes 1 de mayo será festivo en A Coruña, al igual que en el resto de Galicia y España. El Día del Trabajador conmemora la lucha histórica del movimiento obrero por la conquista de derechos laborales dignos, una fecha cargada de significado que trasciende lo meramente festivo.

Para entender su importancia hay que remontarse a 1886, cuando miles de trabajadores de Chicago (Estados Unidos) iniciaron una huelga general para exigir la jornada laboral de 8 horas. Aunque la protesta fue duramente reprimida, su impacto llevó a que esta fecha se convirtiera en un símbolo mundial de reivindicación.

En 2026, al caer en viernes, ofrece la oportunidad de disfrutar de un puente de tres días, ideal para organizar una escapada como para quedarse en A Coruña y aprovechar su amplia oferta cultural, gastronómica y sus agradables paseos junto al mar.

También, en caso de que quieras aprovechar y hacer un mini viaje por Galicia, las posibilidades son inmensas. Desde las Rías Baixas hasta la Ribeira Sacra o la frontera con Asturias, la región te ofrece planes de todos los estilos que, sin duda, serán una carga de energía para volver a la rutina laboral.

Calendario de festivos y puentes en A Coruña en 2026

Con esta configuración de festivos, estos son los festivos y posibles puentes de A Coruña que quedan en lo que resta de año 2026: