A Coruña celebra mañana el mercado ecológico en la plaza de San Cristóbal con actividades gratuitas

Este domingo 12 de abril, el mercado ecológico de San Cristóbal, en A Coruña, organizado por el Concello para promover el consumo responsable en la ciudad, realizará un nuevo ciclo de actividades didácticas y lúdicas gratuitas para toda la familia.

La oferta incluye propuestas para todos los gustos, incluidos talleres dirigidos a niños y niñas. La programación completa es la siguiente:

10:00-15:00 h: Espacio de dinamización infantil 'Arte del residuo'

11:00-13:00 h: Visita de Uskoruña

11:30-12:30 h: Taller infantil de residuos 'Tulipanes de lluvia'. Entrada gratuita, previa inscripción, que se completará en el propio mercado a partir de las 10.00 h. El aforo es limitado a 15 personas y la duración es de una hora.

13:00 h: Charla divulgativa con Dévalo Mel, 'El lado vivo de la miel: miel cruda, pura y poderosa', acerca del proceso de recolección de miel cruda, sus propiedades y su origen desde la acción de las abejas hasta el envasado para el consumo humano.

Al mercado de este domingo le seguirá otro este mes, en el Campo da Leña, el próximo 19 de abril, también organizado por el Concello. La iniciativa, que ya ha llevado estos mercados a distintos puntos de la ciudad en lo que va de año, ha sido pensada por el gobierno local para acercar, de forma lúdica y participativa, los beneficios de la economía circular y del consumo responsable a la ciudadanía.