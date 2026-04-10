Aspace Coruña alerta del regreso de un falso recaudador que pide dinero casa por casa en su nombre

Aspace Coruña ha alertado este viernes de la reaparición en la ciudad de un presunto estafador que solicita dinero en domicilios particulares asegurando actuar en nombre de la asociación.

La entidad ha emitido un comunicado después de recibir esta misma semana el aviso de una vecina de A Coruña, que informó de que el hombre que ya había protagonizado hechos similares hace aproximadamente un año ha vuelto a presentarse por las casas pidiendo donativos supuestamente destinados a la organización.

Según el testimonio trasladado a la asociación, se trataría de un hombre de avanzada edad con "un problema en un ojo", que afirma acudir en representación de Aspace Coruña para solicitar aportaciones económicas a favor de las personas con parálisis cerebral a las que atiende la entidad.

Desde la asociación han querido desmentir de forma rotunda cualquier vinculación con esta persona y recordar públicamente que Aspace Coruña no cuenta con personal ni voluntariado realizando recogidas de dinero puerta a puerta en ningún punto de la ciudad.

La entidad subraya que todas las colaboraciones económicas se canalizan exclusivamente mediante transferencia o domiciliación bancaria, por lo que insta a la ciudadanía a desconfiar de cualquier persona que solicite efectivo en su nombre en domicilios particulares.

Ante esta situación, Aspace Coruña anima a todas las personas afectadas o que puedan haber sido víctimas de este engaño a presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes, con el objetivo de frenar nuevas estafas.

La asociación, que cuenta con cerca de 50 años de trayectoria trabajando en favor de las personas con parálisis cerebral y sus familias, ha mostrado además su "repulsa" ante este tipo de prácticas, lamentando que se utilice el nombre de la entidad y la situación de vulnerabilidad de las personas a las que atiende para aprovecharse de la solidaridad de la ciudadanía.