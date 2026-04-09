Así ha quedado la nave de Trison tras el incendio en Sada (A Coruña): las tareas durarán varios días

La madrugada de este 9 de abril de 2026 dejó una estampa de destrucción en la nave principal de Trison, ubicada en el polígono Espíritu Santo de Sada (A Coruña), tras un incendio de gran magnitud que calcinó gran parte de sus instalaciones.

El fuego se declaró superada la una de la madrugada, cuando saltó la alarma de la nave y comenzaron a verse grandes columnas de humo desde la carretera N‑VI, lo que movilizó de inmediato a los servicios de emergencia.

La nave, que alberga parte del almacenamiento y operaciones de la compañía, quedó afectada por las consecuencias del avance del fuego, según fuentes del operativo de extinción.

La intensidad del incendio y las altas temperaturas provocaron el colapso parcial del techo y daños estructurales severos, dejando zonas completamente calcinadas y otras donde el agua usada para su extinción afectó a equipos informáticos.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de los parques comarcales de Betanzos, Arteixo y A Coruña, además de Servicios de Emergencias de Oleiros y Sada, Protección Civil y efectivos de Medio Rural. También se informó a la Guardia Civil y al 061 como medida preventiva.

El incendio fue declarado controlado pasadas las 2:00, aunque los equipos continuaron en la zona durante horas enfriando puntos calientes para evitar reavivamientos.

Las tareas podrán extenderse durante varios días, debido a la acción del fuego y al riesgo de que pueda volver a reavivarse.

Sin daños personales

Uno de los aspectos más afortunados del suceso es que no se registraron heridos ni daños personales, ya que el incendio se produjo fuera del horario de actividad habitual en esa zona del almacén.

No obstante, la Guardia Civil procedió al desalojo preventivo del hotel Venus, situado junto a las instalaciones, por el riesgo derivado del humo y las llamas, en una actuación que se completó sin incidencias.

La actividad no cesó gracias al teletrabajo

Tras el incendio, Trison ha emitido un mensaje de tranquilidad a clientes, empleados y socios, indicando que la empresa trabaja ya en la evaluación completa de los daños y en las labores de recuperación de la zona afectada, priorizando el restablecimiento progresivo de la actividad.

La firma asegura que el incidente no compromete de forma significativa la continuidad global de su servicio, gracias en parte a la compartimentación de sus espacios y a los planes de resiliencia operativa que tiene implementados.

Los empleados dispusieron de teletrabajo, gracias a que los servidores de la compañía no se encontraban en este emplazamiento.