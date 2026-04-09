A Coruña anuncia reuniones con el Gobierno para acelerar Alfonso Molina y licitar la segunda fase

El pleno municipal de A Coruña aprobó este jueves por unanimidad una moción para reclamar avances en la reforma de Alfonso Molina, en un debate en el que el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, anunció nuevas reuniones con el Ejecutivo central para exigir la aceleración de las obras y confirmó que la segunda fase del proyecto será licitada antes del 31 de mayo.

Durante el debate, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, cargó con dureza contra el Ejecutivo de Inés Rey, al que definió como "el gobierno de las pérdidas" por la situación de las infraestructuras y conexiones de la ciudad.

El líder popular criticó la marcha de los trabajos en Alfonso Molina, las modificaciones ferroviarias y la situación del aeropuerto de Alvedro.

"Hemos perdido conexiones de tren y de bus, perdemos tiempo entrando por la ciudad por Alfonso Molina y nadie nos dice qué está pasando con esa obra", reprochó Lorenzo, que instó al Gobierno municipal a "ponerse a trabajar con el Gobierno central" para aclarar cuándo finalizarán unos trabajos que afectan a miles de conductores cada día.

El portavoz popular también cuestionó la reorganización de la conexión ferroviaria directa con Barcelona, señalando que ahora obliga a realizar transbordo en Santiago de Compostela, y advirtió de que "lo temporal muchas veces acaba siendo definitivo", recordando el caso del tren nocturno suprimido durante la pandemia y que nunca regresó.

En su intervención, Lorenzo vinculó estos problemas a una supuesta "debilidad" del Ejecutivo local, asegurando que la alcaldesa "no es capaz de sacar sus proyectos adelante ni de alzar la voz ante el Gobierno central".

"Esta ciudad está perdiendo liderazgo y otras ciudades como Vigo aprovechan esa falta de capacidad para sacar adelante proyectos", afirmó.

El BNG insiste en potenciar el transporte público

Desde el BNG, Avia Veira replicó al PP recordando que durante sus etapas de gobierno "non houbo ningún avance" en grandes infraestructuras pendientes para la ciudad.

La nacionalista acusó a los populares de haber anunciado durante años la ampliación de Alfonso Molina sin ejecutar actuaciones reales y defendió que la movilidad debe pasar por potenciar el transporte público y no solo por ampliar capacidad para vehículos privados.

En relación con el tren, Veira mostró la preocupación de su grupo por la reorganización de servicios ferroviarios y reclamó que cualquier cambio sea realmente provisional. "Exigimos que se recuperen todos os servizos e que melloren as conexións de A Coruña con Ferrol, Barcelona, Ourense e o resto", manifestó.

Lage Tuñas anuncia reuniones y avances

Por su parte, Lage Tuñas defendió la actuación del Ejecutivo municipal y recordó que la reforma de Alfonso Molina "fue durante años un anuncio constante del PP sin un solo trámite real".

El portavoz socialista sostuvo que la llegada de Inés Rey al Ayuntamiento permitió culminar el proyecto administrativo, sacar adelante los informes, licitar la obra en 2023 y adjudicarla posteriormente.

No obstante, reconoció que los trabajos avanzan con lentitud y acumulan retrasos, una situación que el Ministerio atribuye a "problemas técnicos" derivados de la existencia de más de 20 servicios afectados en galerías y canalizaciones interiores.

"La explicación no es suficiente y exigimos que se desatasque la situación", señaló Lage, que avanzó que a finales de abril se celebrará una nueva comisión de seguimiento entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes con el objetivo de reclamar mayor rapidez en la ejecución.

Además, el portavoz municipal anunció que el Ministerio de Transportes se ha comprometido esta misma semana a licitar la segunda fase de Alfonso Molina antes del 31 de mayo.

Esa actuación incluirá la integración ambiental de los márgenes de la avenida, nuevas sendas peatonales y ciclistas en ambos lados y la adecuación de zonas verdes, con lo que se completará la reforma integral del acceso principal a la ciudad.

"Eso es trabajo, son datos y es máxima exigencia con el Gobierno de España", defendió Lage, que reivindicó el "trabajo constante" del Ejecutivo local para sacar adelante las principales infraestructuras pendientes de A Coruña.