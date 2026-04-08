La alcaldesa de A Coruña descarta más seguridad en la dársena: "No vamos a vallar el Puerto" Miriam García

La aparición de un cadáver el pasado lunes en la Dársena de la Marina de A Coruña, el cuarto en la última década, ha vuelto a abrir el debate sobre la seguridad de la zona y el riesgo que supone acercarse al mar. Este miércoles, la alcaldesa, Inés Rey, descartó nuevos cambios en la zona para evitar caídas. "No vamos a vallar el Puerto", señalaba.

La alcaldesa lamentó el suceso ocurrido esta semana en el puerto herculino que terminó con el fallecimiento de un ciudadano procedente de Lituania: "Nos trajo a la memoria el recuerdo de accidentes parecidos en esa zona con personas fallecidas".

Rey recordó que, precisamente, en 2017 tras el fallecimiento de otra persona se colocaron los bancos a modo de barrera visual. Y descartó que se vayan a tomar más medidas de seguridad. "Las medidas son las que están ya ahí. Hay señalización vertical, iluminación y una barrera de bancos en la zona que va al mar. Entendemos que tiene que ser suficiente", concluyó.