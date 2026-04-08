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La alcaldesa de A Coruña descarta más seguridad en la dársena: "No vamos a vallar el Puerto"
Inés Rey insiste en que en la zona de la Marina hay señalización vertical, iluminación y una barrera de bancos
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La aparición de un cadáver el pasado lunes en la Dársena de la Marina de A Coruña, el cuarto en la última década, ha vuelto a abrir el debate sobre la seguridad de la zona y el riesgo que supone acercarse al mar. Este miércoles, la alcaldesa, Inés Rey, descartó nuevos cambios en la zona para evitar caídas. "No vamos a vallar el Puerto", señalaba.
La alcaldesa lamentó el suceso ocurrido esta semana en el puerto herculino que terminó con el fallecimiento de un ciudadano procedente de Lituania: "Nos trajo a la memoria el recuerdo de accidentes parecidos en esa zona con personas fallecidas".
Rey recordó que, precisamente, en 2017 tras el fallecimiento de otra persona se colocaron los bancos a modo de barrera visual. Y descartó que se vayan a tomar más medidas de seguridad. "Las medidas son las que están ya ahí. Hay señalización vertical, iluminación y una barrera de bancos en la zona que va al mar. Entendemos que tiene que ser suficiente", concluyó.
La investigación policial continúa abierta y, una vez se complete la identificación del hombre, se remitirá el caso al juzgado.