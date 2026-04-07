¿Cuándo recuperará A Coruña la parada de autobús del Obelisco?

La parada del bus en el Obelisco con las obras al fondo. Quincemil

Hace algo más de un año que comenzaron en el centro de A Coruña las obras de renovación de los Cantones. Desde entonces, la parada de autobús del Obelisco ha sufrido varios cambios por las modificaciones en la circulación, quedando suspendida temporalmente en abril del año pasado y de manera más prolongada desde el pasado mes de octubre.

Los coruñeses no pueden hacer uso de esta parada desde hace unos seis meses. Por aquí circulan las líneas 1, 1-A, 2, 2-A, 3, 3-A, 17, 23 y 23-A, por lo que los usuarios afectados tienen que recurrir a alternativas, como la situada a unos 300 metros, en la avenida de la Marina en el callejón de la Estacada, cerca del Teatro Rosalía de Castro o, a unos 450 metros, a la ubicada junto a la librería Arenas.

Su localización céntrica y el gran número de líneas que pasan por aquí, conectando esta zona de la ciudad con barrios como Os Castros, As Xubias o Os Rosales, hace que esta sea una de las paradas más frecuentes de la ciudad.

Aviso de parada no operativa en el Obelisco de A Coruña por las obras en Los Cantones. CGM

Sin embargo, todavía no es posible coger el bus en el Obelisco. La previsión municipal es que, con el avance de las obras, la marquesina se pueda colocar de nuevo en su posición en unas tres o cuatro semanas.

Algo similar ocurrió con la parada de taxis ubicada a tan solo unos metros y que también se suspendió temporalmente en octubre. Esta está de nuevo en funcionamiento frente a la Fundación Barrié desde principios de marzo.

Las líneas interurbanas cambian de parada

Con varios meses de obras todavía por delante, los próximos cambios relativos a los autobuses se centrarán en las líneas interurbanas con parada en Entrejardines; un servicio que se estrenó en el 2017, hace casi 10 años.

El próximo 13 de abril comenzarán los trabajos centrados en esta zona, que servirán para peatonalizar la unión entre las dos partes de los jardines de Méndez Núñez, permitiendo caminar libremente entre ellas y suprimiendo a su vez las paradas de bus. Por aquí pasan unas 29 líneas de Alsa y un centenar de rutas de autobuses del transporte público de Galicia, que conectan la ciudad herculina con su área metropolitana, parando en municipios como Oleiros, Sada, Carral o Cambre.

De todas formas, en ningún momento se suspenderán estas conexiones de autobús.

Desde el Concello confirman que en cuanto se cierre Entrejardines para su peatonalización estará ya operativa la nueva parada en su ubicación definitiva: la calle Manuel Casás entre los edificios de Correos y la Deputación y el Teatro Colón.