El tren directo entre A Coruña y Barcelona volverá después de las obras en la intermodal

Hace poco más de una semana, Renfe hacía saltar las alarmas con el anuncio de la supresión del tren directo que conecta A Coruña y Barcelona a partir de este martes 7 de abril. Sin embargo, este lunes la compañía ha aclarado que se trata de una modificación temporal debido a las obras de mejora que se están realizando en la infraestructura ferroviaria entre Guillarei y Redondela, así como en la nueva estación intermodal de A Coruña.

Por esta razón, aseguran que el Alvia se desviará por Santiago y circulará diariamente hasta Vigo Urzaiz mientras duren los trabajos. "Una vez finalizadas las actuaciones, se restablecerá el recorrido habitual", añaden desde Renfe.

De esta manera, a partir de mañana el tren directo a Barcelona dejará de operar desde la ciudad herculina y su salida y llegada será en la estación de Vigo. Se trata de una línea que, hasta ahora, funcionaba de forma alterna: cuatro días a la semana desde A Coruña y tres desde Vigo, repartiendo el origen del trayecto entre ambas urbes gallegas.

Enlace temporal en Santiago

Este cambio temporal supone la pérdida del trayecto directo para los viajeros coruñeses. A partir de ahora, quienes quieran viajar a Barcelona deberán desplazarse primero hasta la estación de Santiago de Compostela para hacer transbordo con el tren procedente de Vigo, lo que implica un aumento en la duración total del trayecto.

La línea A Coruña-Barcelona forma parte del mapa ferroviario de Galicia desde hace décadas. Su consolidación se remonta a los años 90, cuando evolucionó desde servicios anteriores y se mantuvo como una de las pocas conexiones directas de larga distancia tras la desaparición de los trenes nocturnos.