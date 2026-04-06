Pelea en el Orzán, en A Coruña: una persona acaba semiinconsciente y sangrando tras ser agredida

Una pelea entre varios usuarios de la Cocina Económica de A Coruña ha terminado este lunes con una persona semiconsciente en el suelo y sangrando profusamente, en un nuevo episodio de tensión que, según denuncian los residentes, se repite a diario en la zona.

Los hechos se produjeron a media tarde, tras una jornada en la que, según los vecinos, varios usuarios habrían estado consumiendo alcohol desde la mañana, llegando a un estado de embriaguez avanzado.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro vehículos de la Policía Local, con al menos ocho agentes, que intervinieron para controlar la situación y atender al herido, y una ambulancia del 061.

La escena, aseguran los residentes, es solo un ejemplo más de una problemática que se ha cronificado en el entorno.

Los vecinos afirman estar "hartos" de una convivencia cada vez más complicada, señalando que los altercados son constantes.

Denuncian también conductas incívicas como micciones en la calle o el abandono de comida en el suelo, además de episodios de hurtos en comercios cercanos como Gadis.

Según relatan, han trasladado en múltiples ocasiones sus quejas a la dirección de la entidad social, pero consideran que la situación "va a peor" sin que se adopten medidas efectivas.