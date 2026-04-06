Oleiros (A Coruña) impone seis multas de 600 euros por tirar cartón fuera de los contenedores

Imagen de uno de los contenedores. Concello de Oleiros.

El Ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, continúa intensificando el control sobre el depósito irregular de residuos y ha abierto seis nuevos expedientes sancionadores en los últimos días.

Las sanciones, de 600 euros cada una, responden a distintos incumplimientos detectados en varias zonas del municipio.

En concreto, han sido identificados cinco individuos en Beiramar, en Perillo, por depositar una cantidad importante de cartones fuera de los contenedores.

Además, gracias a la colaboración vecinal, se localizó a una sexta persona en la zona de O Seixo por abandonar muebles viejos junto a un punto de recogida.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los cartones deben doblarse y plegarse antes de introducirlos en el contenedor azul, y que en ningún caso pueden dejarse en el exterior.

En cuanto a los residuos voluminosos como muebles, electrodomésticos o colchones, solo pueden depositarse los jueves a partir de las 20:00, y siempre tras avisar previamente al teléfono municipal habilitado.

Asimismo, el consistorio insiste en que electrodomésticos, restos de poda, escombros y otros residuos domésticos específicos deben trasladarse obligatoriamente al punto limpio ubicado en el polígono de Iñás.

El gobierno local también solicita la colaboración ciudadana para mantener el municipio en buen estado, instando a avisar a la Policía Local en caso de detectar infracciones.

"Los espacios públicos son patrimonio de todos y nadie tiene derecho a degradar las calles", recuerdan desde el Ayuntamiento.