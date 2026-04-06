Así será el nuevo parque do Vixía, en A Coruña: sendas peatonales y áreas recreativas y de descanso

El Concello da Coruña aprobará en los próximos días la licitación de las obras del parque do Vixía, en el barrio de Monte Alto, que pondrá en valor un entorno natural singular ubicado con vistas al mar y a la Torre de Hércules.

"El parque do Vixía será uno de los grandes espacios verdes del barrio de Monte Alto", indicó la alcaldesa, Inés Rey, quien además destacó que será el parque más elevado de la ciudad, lo que dará aún más relevancia a las vistas privilegiadas del entorno.

La inversión prevista para la transformación de más de 16.000 metros cuadrados asciende a 1.629.946 euros, para unas actuaciones que tienen un plazo máximo de ejecución de 12 meses. La transformación del espacio, en el entorno del depósito de agua, permitirá integrar distintos elementos y eliminará muros de cierre para lograr una superficie unitaria y homogénea, en la que se plantará arbolado y se mejorará la accesibilidad.

Recreación del Parque da Vixía Cedida

Además, se instalarán sendas peatonales y se crearán distintas zonas de juegos y descanso, explicó la regidora. "Entre los aspectos más destacados del proyecto figura la creación de pasarelas peatonales elevadas que permitirán superar la altura de los edificios del entorno y servirán como miradores para disfrutar de las vistas de la Torre de Hércules y del océano", explicó Rey.

La actuación incluye una profunda reestructuración de los espacios con la habilitación de merenderos y huertos urbanos. También se colocarán estanques y fuentes, y se construirá una nueva infraestructura de riego y drenaje; el agua tendrá un especial protagonismo en la formulación del parque. Los elementos urbanos y edificios existentes se integrarán con el entorno gracias a la nueva distribución y diseño del lugar.

"Lo que estamos haciendo con este proyecto es repensar desde cero el área y hacer posible una nueva zona verde de la que disfrutará no solo el barrio de Monte Alto, sino toda la ciudad", agregó la alcaldesa.