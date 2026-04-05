El parque infantil de A Palloza, en A Coruña, tendrá nuevos juegos tras su renovación

El barrio de Cuatro Caminos tendrá dentro de poco otro parque infantil renovado. En este caso, en las próximas semanas se actuará en la zona de juegos de A Palloza, con unos trabajos que empezarán a finales de este mismo mes si el tiempo lo permite.

La renovación permitirá que hasta 54 niñas y niños puedan hacer uso de este parque infantil. En él se cambiará el firme de arena por una nueva superficie de caucho de 210 metros cuadrados. Además, se incorporarán nuevos juegos como torres multijuego y balancines para niñas y niños con movilidad reducida.

Esta actuación se llevará a cabo tras la renovación del parque de Puga y Parga, en el entorno de la fuente de Cuatro Caminos, que reabrió el pasado 27 de marzo. Aquí la zona verde continúa cerrada mientras crece el nuevo césped.

Asimismo, el barrio de O Ventorrillo contará con el primer parque infantil cubierto de la ciudad, cuyas obras comenzarán la próxima semana, mientras que próximamente también comenzarán los trabajos de la nueva zona de juegos de la plaza de Portugal. Todas estas actuaciones forman parte del Plan de Parques Infantís 2025-2030.