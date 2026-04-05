Desviado a Vigo un vuelo de Iberia procedente de Madrid con destino A Coruña

El avión procedente de Madrid destino a A Coruña que tendría que haber aterrizado en Alvedro a las 08:40 horas este domingo fue desviado a Vigo. El vuelo, que salió de la capital madrileña a las 07:15 horas como es habitual, sufrió el desvío hacia las 08:00 horas, cuando sobrevolaba Lugo.

El motivo, según se le explicó a los pasajeros, fueron las condiciones meteorológicas adversas en una mañana de niebla. Ante esta situación, se optó por aterrizar en el aeropuerto de Peinador, donde el avión llegó algo antes de las 08:30 horas.

Desde allí se proporcionó un autobús para los pasajeros, que finalmente llegaron a A Coruña pasadas las 11:00 horas.