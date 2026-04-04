A Coruña vivirá un sábado con temperaturas más bajas de lo esperado

Continúa el tiempo soleado esta Semana Santa en A Coruña, donde el sábado ha comenzado con alguna nube alta pero el cielo ya brillando desde primera hora. Hoy será un día muy primaveral, aunque con temperaturas más bajas de lo esperado después de las previsiones de los últimos días.

Los termómetros no llegarán a alcanzar hoy los 20 grados, quedando en máximas cercanas a los 19 grados hacia las 14:00 horas, mientras que el resto del día estarán próximas a los 16 grados.

Hacia la noche, aunque no hay previsión de lluvia, el cielo se irá nublando para alternar momentos de nubes y claros, lo que también dará lugar a un descenso de las temperaturas, quedando en torno a 10 grados este sábado.

La previsión para el domingo es muy similar. También se esperan cielos despejados con alguna nube alta ocasional y una casi nula probabilidad de lluvia. En cuanto a las temperaturas, el mercurio bajará en las máximas hasta los 17 grados y en las mínimas hasta los 8 grados.

Distinto será el lunes, cuando las máximas rondarán los 27 grados y las mínimas subirán a 11 grados. Las nubes impedirán disfrutar de un día casi veraniego, ya que será una jornada de nubes y claros en la que también se espera algún chubasco débil en las últimas horas de la tarde.