A Coruña disfruta de un Viernes Santo festivo a pleno sol.

Muchos paseantes, terrazas llenas y lugares para tomar el sol improvisados. Este Viernes Santo A Coruña está disfrutando del buen tiempo que está marcando el puente y que irá a más de cara al fin de semana.

Este festivo, aunque desde primera hora de la mañana el sol brilla sin nubes en el cielo, las temperaturas están siendo algo frescas. Así, el día está dejando estampas más primaverales, chaqueta en mano, pero en las que también hay quien aprovecha para disfrutar de un helado.

Con los termómetros marcando unos 16 grados, el cierre de numerosos locales de comercio y hostelería por el día festivo no ha impedido que los coruñeses pasen el día al aire libre.

Este fin de semana los termómetros subirán, alcanzando previsiblemente los 22 grados el sábado y los 18 grados el domingo. Serán dos días muy primaverales en la ciudad, en la que el buen tiempo está siendo uno de los protagonistas de la Semana Santa.