Adiós al 'scalextric' del CHUAC de A Coruña: así se tira abajo el viaducto de la AC-12

Impresionantes las imágenes que está dejando el derribo del viaducto del CHUAC este lunes en A Coruña. El puente que durante años salvó cientos de miles de vidas, por no decir millones, se vendrá abajo en las próximas horas.

La Xunta ya llevaba semanas dando avances de cómo se desarrollaría. Pero ha hecho falta verlo en directo para hacerse una idea.

El derribo se divide en tres fases, los dos laterales y la parte central -la que pasa por encima de la avenida da Pasaxe-. Cada una de estas fases se divide en tres, que corresponde a las nueve columnas que soportan el peso del puente.

Tan solo durante esta noche, la primera fase ya ha completado un tercio de su desarrollo previsto, aunque falta la parte central, que será lo que más tiempo lleve. Aun así las obras avanzan según lo previsto y sin incidencias.

El tramo que pasa sobre la avenida, de 9,7 metros, se empezará a demoler esta tarde. Esta actuación promete ser la operación más singular al tratarse de la parte que pasa por encima de la avenida da Pasaxe.

Desde las 00:00 horas de esta madrugada del lunes, las maquinarias no han parado, ni lo harán hasta el próximo miércoles a la medianoche. Un total de 72 horas de trabajo continuo para el que ha sido necesario disponer de 40 trabajadores.

El objetivo de hacerlo en tres días es "agilizar al máximo los trabajos, reducir los tiempos de ejecución y minimizar las molestias a la ciudadanía y trabajadores del CHUAC por las afecciones al tráfico", así lo informó esta mañana la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

La representante de la Xunta acudió este lunes a la supervisión de las obras, acompañada por el gerente del área sanitaria de A Coruña-Cee, Luis Verde, directora territorial de la Consellería de Vivenda, Planificación y Urbanismo.

Sin explosivos, todo a través de maquinaria

Los trabajos de demolición no contemplan el empleo de explosivos, sino que la estructura se acabará cayendo por su propio peso y la acción de la gravedad, de forma controlada, tras eliminar las restricciones mediante la maquinaria pesada.

Esta obra ocasiona el corte total de la avenida de O Pasaxe. Las alternativas previstas para la circulación han podido asumir el tráfico de la AC-12, sin que se presenten grandes retenciones en las primeras horas.

Corte de la AC-12

Para garantizar la seguridad, tanto de los peatones como de los vehículos, ha sido necesario cortar el tráfico de la AC-12. Y es que donde hasta este domingo circulaban coches, ahora mismo solo hay restos de los escombros del viaducto del CHUAC.

En el suelo de la calzada se han colocado camas de amortiguación para proteger el firme. De forma que el próximo jueves los coches ya puedan volver a circular por la calzada.