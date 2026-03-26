El BNG presenta a Avia Veira como candidata a la Alcaldía de A Coruña: "Queremos barrios vivos"

Avia Veira es oficialmente la nueva candidata del BNG a la Alcaldía de A Coruña para las próximas elecciones municipales. La hasta ahora concelleira reafirmó su compromiso a seguir trabajando por mejorar la ciudad: "Presentome con moita ilusión, é unha enorme responsabilidade", apuntó. "Son a primeira muller do BNG candidata á Alcaldía. Sen as mulleres que houbo antes eu non estaría aí. Quero ser alcaldesa porque creo firmemente que podemos ter unha Coruña mellor", añadió.

La candidata puso sobre la mesa el reto de mejorar la política social para conseguir una ciudad digna con la vivienda, el transporte, las zonas verdes, la limpieza, el deporte. "Queremos barrios vivos porque son a vida da cidade. Unha cidade con goberno local que se ocupe de que as cousas funcionen á altura da cidadanía", señaló.

En su intervención Veira agradeció a la militancia su confianza y a sus compañeros, especialmente a Francisco Jorquera. "Foi un pracer aprender do teu xeito de entender a política como un servizo público para atender á xente". También agradeció el apoyo a sus compañeiros Mercedes Queixas y David Soto.

Este jueves la formación ha ofrecido una rueda de prensa para presentar a Veira oficialmente como candidata, que estuvo arropada por la portavoz nacional, Ana Pontón, quien felicitó a Avia y destacó su afán por construir "unha Coruña en grande". "É unha persoa que ten á Coruña moi presente. É a cidade na que naceu, na que elixiu vivir e na que criou aos seus fillos. Coñece os seus problemas e está coa cidadanía", señaló Pontón. "Estamos convencidos de que será a primeira alcaldesa do BNG na Coruña".

También estuvo presente su predecesor en la lista, Francisco Jorquera, quien todavía es el portavoz del partido en la ciudad herculina hasta que designen uno nuevo.

Desde hoy el BNG de A Coruña cuenta con una nueva cabeza de lista. En las elecciones del 2019 y del 2023 lo fue Francisco Jorquera, año en el que tanto él como Avia Veira, Mercedes Queixas y David Soto resultaron elegidos como concelleiros.

La candidata nacionalista será la novedad entre los partidos que cuentan con representación actual en María Pita de cara a las municipales de mayo de 2027. Veira se sumará a las candidaturas de la actual alcaldesa, Inés Rey, del PSOE, y de Miguel Lorenzo, del Partido Popular, en la pugna por la Alcaldía.

De militante en Galiza Nova a candidata a la alcaldía

Avia Veira nació en A Coruña en 1986 y es licenciada en Filología Gallega. Su recorrido en el BNG empezó en 2002, a raíz de la catástrofe del Prestige, cuando con 16 años empezó a militar en Galiza Nova. Su llegada al Palacio de María Pita fue en 2012 como concelleira en la oposición.

En las elecciones de 2015, la coruñesa quedó fuera de la bancada del BNG al ocupar el cuarto puesto en la lista de su partido, que solo obtuvo un escaño. Sin embargo, la dimisión del cabeza de lista, Xosé Manuel Carril, y de las dos siguientes candidatas situó a Avia como la única concelleira del BNG en María Pita.

En las elecciones del 2019 y del 2023 se presentó como la segunda de la lista del partido y desde entonces ejerce como concelleira. Además, en las últimas elecciones también fue elegida como diputada provincial del BNG en la Diputación da Coruña.