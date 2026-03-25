¿Por qué sale a la calle a protestar el sector del taxi en A Coruña?

Manifestación del taxi en A Coruña el 25 de marzo. Carmen G. Mariñas y Lara Fontela

El conflicto en A Coruña entre el sector del taxi y los VTC (vehículos de transporte con conductor) sigue escalando. Tras una nueva manifestación de los profesionales esta mañana, los taxistas siguen demandando que se cumpla la normativa.

¿Que es un VTC?

Un vehículo VTC es un vehículo de transporte con conductor. Es un servicio de transporte que debe contratarse previamente, funciona a través de aplicaciones, y el precio se conoce fijo antes del viaje.

¿Desde cuando operan en A Coruña?

Desde hace varios meses. Primero llegó Uber, y posteriormente otras empresas como Volt empezaron a desplegar su red.

¿Que trayectos pueden hacer?

Los viajes en VTC solo pueden desarrollarse en rutas interurbanas. Es decir, legalmente no puede hacerse para bajar de Monte Alto hasta Matogrande, pero si para trasladarse desde el Aeropuerto, situado en Culleredo, hasta Matogrande, al ser ayuntamientos distintos.

¿Quien otorga las licencias?

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte. El área es la de transporte y movilidad.

¿Quien sanciona?

El agente de la autoridad recoge la infracción y la denuncia. La resolución es del ayuntamiento de A Coruña. Según los datos hechos públicos por la alcaldesa, Inés Rey, se han tramitado 112 actas con 36 resoluciones y cuantías de 275.030 euros.

¿Cual es la postura del ayuntamiento?

Que se debe regular el sector y no dar licencias "sin un estudio de demanda", según ha manifestado en varias ocasiones la primera edil, Inés Rey.

Según explicó esta mañana, solicita una regulación conjunta y no una por municipio, que ocasionaría diferentes criterios a la hora de operar incluso en zonas "de sombra" como son los límites entre ayuntamientos.

¿Valora A Coruña prohibirlo?

No, aboga por que cohabiten. "Esto se resuelve conviviendo y nosotros vamos a regular la convivencia. Los usuarios reclaman este servicio por lo que lo que tenemos que hacer es regularlo. Cerrar los ojos o hacer como que no existen o pensar que se pueden prohibir es alejarse de la realidad", dijo esta mañana.

La respuesta de los taxistas

Los profesionales del taxi están hartos de ver lo que denominan competencia desleal. El vicepresidente de Ugataxi, Juan Carlos Sambad, tiró de ironía por el ejemplo que puso esta mañana la alcaldesa con relación a los tiempos de espera: "Teniendo cita previa, he esperado más en dependencias municipales que lo que se espera por un taxi".

Con relación al servicio que dan a usuarios del ocio nocturno, "los clientes esperan a veces más en la discoteca por una copa y por colgar la chaqueta que por un taxi".

Además, compara con la situación en las líneas de bus. "Cuando una línea de bus tarda 40 minutos, no permite a Alsa o Monbus cargas en paradas o cuando en un supermercado hay mucha cola, no permite a nadie poner puestos ambulantes enfrente".

El presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, manifestó que "en cualquier sector, cuando en algún momento exista más demanda que oferta, se puede saltar la ley, o eso ha dicho la alcaldesa".

"Ella mismo se contradice cuando repitió hasta la saciedad que los VTC no podían realizar servicios urbanmos, que no podían parar en las paradas de taxi y no podían recoger clientes al vuelo. Nosotros estamos de acuerdo y es lo que le pedimos, que ella ordena a quein corresponda lo que cumpla", sostiene.