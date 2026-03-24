El taxi sale a la calle en A Coruña: "No queremos colapsar la ciudad, queremos que se nos escuche"

El conflicto entre el taxi y las VTC en A Coruña alcanza un nuevo punto de tensión. Las principales asociaciones del sector, Tele-Taxi y Radio Taxi, han convocado una manifestación el próximo 25 de marzo para denunciar lo que consideran una "actividad ilegal" de estos vehículos en servicios urbanos y la falta de actuación por parte del Concello.

La movilización marcará un antes y un después, ya que será la primera vez que todo el sector se une en bloque. Desde el taxi aseguran que la protesta llega tras meses de diálogo sin resultados y advierten de que la situación es cada vez más insostenible.

Ricardo Villamisar, presidente de Tele-Taxi, explica que el problema no es nuevo: "Las dos asociaciones llevamos tiempo apostando por el diálogo con el Concello, insistiendo en que las VTC estaban cometiendo ilegalidades. Existe una ley autonómica y una ordenanza municipal que les prohíbe hacer servicios urbanos, pero vemos que no se está haciendo cumplir". En este sentido, denuncia un efecto llamada: "Lo que está ocurriendo es que, al ver que aquí no pasa nada, cada vez vienen más. Saben que no hay consecuencias".

El sector al límite

En la misma línea se expresa Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi Coruña, que muestra el hartazgo del sector: "Hemos agotado toda la paciencia después de todo tipo de reuniones y vemos que no se hace nada. Escuchamos a la alcaldesa y sigue en la misma línea, así que la situación no cambia".

Vázquez también pone en duda la futura regulación: "Se habla de una ordenanza, pero creemos que no va a salir adelante antes de las elecciones. Necesita apoyos que ahora mismo no tiene y todo apunta a que se va a ir retrasando". Mientras tanto, advierte: "Cada vez hay más VTC haciendo lo que quieren".

Ante este escenario, el sector no descarta endurecer las protestas: "Esto es solo el principio. Si hace falta, habrá que tomar medidas más contundentes, como parar completamente el servicio durante un día para que la gente vea lo que supone no tener taxis".

Competencia "desigual"

Uno de los puntos clave del conflicto está en las condiciones de competencia. "Nosotros no estamos en contra de las VTC, pero sí de competir en desigualdad", explica Vázquez. "Para trabajar como taxista hay que pasar exámenes, inspecciones y cumplir una normativa estricta. Ellos no tienen esas obligaciones".

La protesta del día 25 arrancará a las 11:00 horas en el Obelisco Millenium y recorrerá buena parte de la ciudad hasta la explanada de O Parrote. Aunque el sector reconoce que la movilización tendrá impacto, matizan su intención: "No buscamos colapsar la ciudad, sino dar visibilidad a un problema que pone en riesgo muchos puestos de trabajo", señala Villamisar.

Críticas a los precios de las VTC

Desde el taxi también ponen el foco en el sistema de precios de las VTC. "Funcionan con tarifas dinámicas, como los aviones, y eso deja al usuario en manos de un algoritmo. Hay situaciones en las que los precios pueden incrementarse hasta un 300%", advierte el presidente de Tele-Taxi. "El ciudadano no sabe realmente cuánto va a pagar hasta el final, mientras que en el taxi las tarifas están reguladas y son transparentes", añade.

En la misma línea, Juan Carlos Sambad, vicepresidente segundo y representante en A Coruña de Ugataxi, insiste en las diferencias económicas: "En momentos de alta demanda hemos visto trayectos que en taxi cuestan menos de 30 euros llegar a superar los 70 en plataformas VTC. Eso hace que muchos usuarios prefieran esperar".

Sambad también cuestiona la postura del gobierno local y apunta directamente a la alcaldesa, Inés Rey: "Se habla mucho de dar cabida a las VTC, pero nunca se plantea aumentar las licencias de taxi pese a la demanda que existe". Además, reclama explicaciones sobre la gestión en Galicia: "Queremos entender cómo, con la misma normativa autonómica, hay ciudades donde se actúa con firmeza y otras donde no".

Desde el sector subrayan que durante la jornada de protesta se garantizarán los servicios esenciales: "Habrá servicios mínimos, incluyendo hospitalarios y para personas con movilidad reducida. Pedimos comprensión porque está en juego el futuro de muchas familias", afirma.