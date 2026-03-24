La Policía Nacional investiga en A Coruña el incendio de seis contenedores esta madrugada

La Policía Nacional investiga en A Coruña el incendio de seis contenedores esta madrugada Quincemil

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La Policía Nacional investiga en A Coruña el incendio de seis contenedores esta madrugada

El fuego ocurrió en las calles Perú y Maestro Bernardino González Freire, cinco de ellos quedaron totalmente calcinados 

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La Policía Nacional ha abierto una investigación en A Coruña en torno a los incendios de seis contenedores de basura ocurridos esta madrugada en tres puntos de la ciudad. Cinco de ellos resultaron calcinados por completo.

Bomberos de A Coruña (imagen archivo)

Así, lo recogía este martes por la mañana el informe de los Bomberos de la ciudad, que acudieron anoche sobre las 01:37 horas a sofocar el fuego que se había producido en contenedores de basura situados en tres puntos en las calles Perú y Maestro Bernardino González Freire. Asimismo, en el escrito señalaban que cinco de ellos quedaron completamente calcinados.

Fuentes policiales confirman a Quincemil que agentes de la Policía Científica se desplazarán hasta estos puntos para llevar a cabo "una inspección ocular" y poder esclarecer las causas de los hechos.

Esta mañana, sobre las 07:19 horas, los bomberos intervinieron también en un incendio en dos baños portátiles de una obra en la Estrecha de San Andrés.