La Policía Nacional investiga en A Coruña el incendio de seis contenedores esta madrugada Quincemil

La Policía Nacional ha abierto una investigación en A Coruña en torno a los incendios de seis contenedores de basura ocurridos esta madrugada en tres puntos de la ciudad. Cinco de ellos resultaron calcinados por completo.

Así, lo recogía este martes por la mañana el informe de los Bomberos de la ciudad, que acudieron anoche sobre las 01:37 horas a sofocar el fuego que se había producido en contenedores de basura situados en tres puntos en las calles Perú y Maestro Bernardino González Freire. Asimismo, en el escrito señalaban que cinco de ellos quedaron completamente calcinados.

Fuentes policiales confirman a Quincemil que agentes de la Policía Científica se desplazarán hasta estos puntos para llevar a cabo "una inspección ocular" y poder esclarecer las causas de los hechos.

Esta mañana, sobre las 07:19 horas, los bomberos intervinieron también en un incendio en dos baños portátiles de una obra en la Estrecha de San Andrés.