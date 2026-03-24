A Coruña apagará sus monumentos por la Hora del Planeta este sábado

La plaza de María Pita de A Coruña durante la Hora del Planeta en 2022. @EloyTP.

El Ayuntamiento de A Coruña se unirá un año más a la iniciativa global de la Hora del Planeta, promovida por la organización WWF, con un apagado simbólico de algunos de los espacios más representativos de la ciudad.

La acción tendrá lugar este sábado 28 de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas, como muestra de compromiso frente al cambio climático.

Durante ese intervalo, quedarán a oscuras enclaves emblemáticos como la Torre de Hércules, la plaza de María Pita o la fuente de Cuatro Caminos, además de otros elementos patrimoniales del centro urbano.

Se trata de una acción que forma parte de un movimiento internacional en el que participan millones de personas en todo el mundo desde hace más de una década.

Más allá del apagado, el Ayuntamiento ha preparado una programación abierta al público en la plaza de María Pita.

Desde media tarde habrá actividades dirigidas a los más pequeños, y a partir de las 18.30 horas comenzará la colocación de más de mil velas para recrear el símbolo de esta campaña ambiental.

Como antesala, el jueves 26 se celebrará una charla informativa sobre sostenibilidad y eficiencia energética en el centro Ágora, dirigida a concienciar sobre hábitos responsables y el ahorro energético en la vida diaria.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a vecinos, entidades y negocios para que se sumen apagando las luces durante esa hora o participando en las actividades previstas, reforzando así una iniciativa que busca visibilizar la importancia de actuar de forma colectiva ante la emergencia climática.