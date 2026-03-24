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Noche intensa para los bomberos de A Coruña: arden dos baños portátiles y seis contenedores
Los bomberos acudieron a primera hora de esta mañana para sofocar el fuego en los baños situados en la Estrecha de San Andrés. También intervinieron en el incendio de seis contenedores de basura durante la madrugada en diferentes ubicaciones
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Los bomberos de A Coruña acudieron este martes por la mañana a sofocar un incendio en la calle Estrecha de San Andrés, producido en dos baños portátiles de una obra que se está llevando a cabo en la zona.
El fuego se produjo alrededor de las 07:19 horas. Según el 112, se encontraban pegados a un vehículo, por lo que preocupaba que pudiese verse afectado.
Hasta el lugar se desplazaron un camión de los Bomberos de A Coruña y agentes de la Policía Local. Por suerte, consiguieron controlar el fuego y los daños no llegaron a más.
Esta misma madrugada, los bomberos tuvieron que desplazarse a controlar incendios en contenedores de basura en tres ubicaciones diferentes en la calle Perú y en la calle Maestro Bernardino González Freire. En total ardieron seis contenedores, cinco de ellos quedaron completamente calcinados.