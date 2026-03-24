Noche intensa para los bomberos de A Coruña: arden dos baños portátiles y seis contenedores

Los bomberos de A Coruña acudieron este martes por la mañana a sofocar un incendio en la calle Estrecha de San Andrés, producido en dos baños portátiles de una obra que se está llevando a cabo en la zona.

El fuego se produjo alrededor de las 07:19 horas. Según el 112, se encontraban pegados a un vehículo, por lo que preocupaba que pudiese verse afectado.

Hasta el lugar se desplazaron un camión de los Bomberos de A Coruña y agentes de la Policía Local. Por suerte, consiguieron controlar el fuego y los daños no llegaron a más.

Esta misma madrugada, los bomberos tuvieron que desplazarse a controlar incendios en contenedores de basura en tres ubicaciones diferentes en la calle Perú y en la calle Maestro Bernardino González Freire. En total ardieron seis contenedores, cinco de ellos quedaron completamente calcinados.