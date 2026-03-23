Investigan en A Coruña a tres personas por altercados en la tarde del partido entre el Dépor-Atlético

Imagen del encuentro del 13 de enero entre el Deportivo y el Atlético de Madrid @RCDeportivo

Una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional en A Coruña ha permitido esclarecer los incidentes ocurridos en la ciudad en la tarde del partido de Copa del Rey entre el Real Club Deportivo y el Atlético de Madrid del pasado 13 de enero. En concreto, se ha identificado e investigado a los implicados en un delito leve de lesiones y otro de amenazas.

Según explica en un comunicado el cuerpo de seguridad, el pasado día 13 de enero, un ciudadano denunció haber sido víctima de lesiones y amenazas por parte de tres individuos, hechos ocurridos sobre las 15:30 horas, en un altercado producido en la Avenida del Peruleiro de A Coruña.

Ese mismo día 13 de enero, aunque a las 21:00 horas, se jugaba la fase eliminatoria de la Copa del Rey entre los clubes RC Deportivo de A Coruña y Atlético de Madrid, las primeras investigaciones realizadas descartaron que este enfrentamiento se produjese entre hinchadas opuestas.

Al proseguir con las investigaciones destinadas al esclarecimiento de dichos delitos, se identificó a tres de los autores, que estarían vinculados al grupo ultra deportivo "Riazor Blues", aunque las acciones no fueron motivadas por rivalidades entre aficiones opuestas. Se ha informado a la Autoridad Judicial sobre la autoría de los hechos.

En relación con los grupos ultra deportivos, y dentro del Plan de Reducción de la Violencia en Eventos Deportivos, así como de la aplicación de la Ley 19/2007 contra la Violencia, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, la Policía Nacional trabaja para prevenir, investigar y monitorizar estos fenómenos violentos.

La Policía Nacional pone a disposición de la ciudadanía la dirección de correo electrónico acoruna.participacion@policia.es para recibir cualquier tipo de información o denuncia relacionada con estos grupos ultra deportivos, de la que se tenga conocimiento por cualquier medio.