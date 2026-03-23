Culleredo (A Coruña) y sus vecinos cierran filas para llevar el tren de mercancías a Ledoño

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, y los vecinos de Orro y Ledoño han dado un primer paso conjunto ante el proyecto estatal para implantar una terminal de tren de mercancías en el municipio.

En una reunión celebrada en la casa consistorial, ambas partes coincidieron en apostar por el Centro Logístico de Transportes de Ledoño como la opción más adecuada para acoger la infraestructura.

El encuentro, encabezado por el alcalde José Ramón Rioboo, reunió a representantes vecinales de Souto, Orro, Vallesur Los Olivos y O Val de Veiga, junto a miembros del gobierno local.

Durante la reunión, el regidor trasladó la información recibida del delegado del Gobierno y avanzó que viajará a Madrid esta semana para conocer de primera mano los detalles técnicos del proyecto junto al Ministerio de Transportes y ADIF.

La ubicación más favorable

Tanto el Ayuntamiento como los vecinos coincidieron en señalar Ledoño como la ubicación más favorable, al tratarse de un entorno empresarial que ya contemplaba un desarrollo ferroviario.

En este sentido, reclamaron al Ejecutivo central explicaciones técnicas detalladas y garantías de que la implantación no supondrá afecciones para las zonas residenciales.

Desde las asociaciones vecinales también se trasladó una visión positiva del proyecto.

"Nadie estuvo en contra de que venga para Ledoño, ya que va a ser algo muy positivo para el Ayuntamiento", explicó Óscar Andrade, representante vecinal, quien añadió que la infraestructura funcionaría como una "zona de espera" conectada con el puerto exterior, donde los trenes esperarían autorización para acceder a las instalaciones portuarias.

Conocer el retorno económico

Los asistentes también pusieron sobre la mesa la necesidad de conocer el retorno económico de la actuación, una cuestión que el alcalde se compromete a trasladar en su próxima reunión en Madrid.

"Creemos fundamental que se muestre el retorno económico medido que podrá suponer esta infraestructura para la zona y para nuestro municipio", señaló Rioboo.

El encuentro sirvió además para establecer una línea de comunicación permanente entre el Ayuntamiento y los colectivos vecinales.

"Se trató de un primer encuentro muy positivo para poner sobre la mesa el punto actual que se conoce del proyecto de tren de mercancías y para sentar las bases de trabajo común", valoró el alcalde, quien subrayó que "es muy importante avanzar de forma conjunta para exigir que una actuación de esta envergadura atienda a las demandas de la ciudadanía".