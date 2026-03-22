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La Policía Local de A Coruña busca a un coche que destrozó un panel publicitario en Avenida do Porto
El conductor se ha dado a la fuga y los agentes tratan de localizarlo tras identificar el vehículo
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La tranquilidad de un domingo de primavera se ha visto alterada por un incidente de tráfico en la Avenida do Porto, en A Coruña. Un conductor ha impactado, por causas que se desconocen, contra un elemento publicitario en esta vía, dándose posteriormente a la fuga. El suceso tuvo lugar superadas las 18:00 a la altura de la comisaría de la Policía Nacional.
Testigos presenciales avisaron a la Policía Local, que se trasladó de inmediato hasta la zona para efectuar las tareas necesarias de cara a asegurar el tránsito y tramitar los correspondientes informes.
El panel ha quedado totalmente destrozado en cuanto a su estructura y contenido, dejando tras de sí un gran número de cristales.
Los agentes tienen localizado al vehículo causante de los daños y se encuentran en este instante en el proceso de búsqueda del auto.