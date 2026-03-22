La Policía Local de A Coruña busca a un coche que destrozó un panel publicitario en Avenida do Porto

La tranquilidad de un domingo de primavera se ha visto alterada por un incidente de tráfico en la Avenida do Porto, en A Coruña. Un conductor ha impactado, por causas que se desconocen, contra un elemento publicitario en esta vía, dándose posteriormente a la fuga. El suceso tuvo lugar superadas las 18:00 a la altura de la comisaría de la Policía Nacional.

Testigos presenciales avisaron a la Policía Local, que se trasladó de inmediato hasta la zona para efectuar las tareas necesarias de cara a asegurar el tránsito y tramitar los correspondientes informes.

El panel ha quedado totalmente destrozado en cuanto a su estructura y contenido, dejando tras de sí un gran número de cristales.

Los agentes tienen localizado al vehículo causante de los daños y se encuentran en este instante en el proceso de búsqueda del auto.