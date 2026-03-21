Una salida de vía en un túnel de A Coruña deja un herido

El túnel de la carretera AC-12, en el kilómetro 4, fue el punto donde tuvo lugar este mediodía una salida de vía con un herido.

Según informó el servicio de emergencias centralizado 112 Galicia, a las 14:15 se produjo el accidente, al salirse de la carretera un coche e impactar contra una pared.

Una persona, que ocupaba el vehículo, resultó herida, siendo atendida por el servicio de urgencias 061 Galicia.

Además, los Bomberos de A Coruña colaboraron en el operativo, en un accidente que tuvo lugar cerca del parque municipal.

Se produjeron pequeñas afecciones al tráfico en la zona, que fueron solventadas por los agentes de la autoridad.