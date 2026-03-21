La pasarela de Alfonso Molina encara su regreso a A Coruña con mejoras en seguridad

El Ayuntamiento de A Coruña encara la recta final de las obras de renovación de la pasarela peatonal entre estaciones de Alfonso Molina, una infraestructura clave que ganará en accesibilidad y seguridad tras su reforma integral.

La previsión municipal es que la estructura original regrese a su ubicación en las próximas semanas.

Mientras tanto, la pasarela provisional continúa operativa para garantizar el tránsito peatonal sin interrupciones, evitando que los usuarios tengan que cruzar la avenida por puntos alejados.

Este paso alternativo ha permitido mantener la conexión entre zonas muy transitadas durante toda la intervención.

La actuación, con una inversión cercana al millón de euros, busca modernizar uno de los principales itinerarios peatonales de la ciudad.

La pasarela conecta la calle Caballeros con la ronda das Estacións y Marqués de Figueroa, siendo un enlace estratégico entre la actual estación de autobuses y la futura intermodal de San Cristóbal.

En estos momentos, las piezas originales de la pasarela están siendo tratadas en taller, donde se llevan a cabo trabajos de saneamiento y mejora.

De forma paralela, el Ayuntamiento ultima los preparativos para su reinstalación. La próxima semana comenzará la colocación de los pilares a ambos lados de Alfonso Molina, paso previo al montaje definitivo de la estructura, que incluirá mejoras tanto en las rampas como en el vano central.

Plan municipal

Además de esta actuación concreta, el Gobierno local continúa avanzando en el mantenimiento del conjunto de infraestructuras peatonales de la ciudad.

Esta misma semana se aprobó una inversión de 700.000 euros para el servicio de conservación y reparación de pasarelas y puentes, con un contrato de dos años prorrogable hasta cinco.

Con este plan, el Ayuntamiento busca garantizar el buen estado y la seguridad de todas las estructuras de paso peatonal, reforzando su papel en la movilidad urbana y mejorando las condiciones de uso para los ciudadanos.