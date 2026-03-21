A Coruña espera la bajada del precio del combutible: ¿Cuando llegará al consumidor?

El coste de repostar podría comenzar a reducirse en las próximas horas. Las estaciones de servicio prevén un alivio en los precios a partir de mañana, coincidiendo con la puesta en marcha de nuevas decisiones adoptadas por el Ejecutivo central para hacer frente a la inestabilidad internacional.

El Gobierno ha dado luz verde a un amplio programa económico valorado en unos 5.000 millones de euros, diseñado para amortiguar las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Próximo. Este conjunto de iniciativas, formalizado mediante dos normas distintas, empezará a aplicarse de forma inmediata tras su publicación oficial.

Las medidas

Entre las acciones más relevantes figura una reducción impositiva que afecta directamente a los carburantes, la energía eléctrica y el gas, lo que tendrá un efecto directo en el bolsillo de los consumidores.

También se contemplan apoyos específicos a sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético, como el transporte o el ámbito primario.

El paquete incluye además límites en determinados precios energéticos y ventajas fiscales adicionales, junto con incentivos dirigidos a la industria para contener costes.

A esto se suma una supervisión más estricta sobre los beneficios de las compañías suministradoras, con el objetivo de evitar incrementos injustificados.

En paralelo, otra de las normas aprobadas introduce medidas en materia de vivienda, como la extensión automática de contratos de alquiler durante un periodo prolongado, con el fin de aportar estabilidad a millones de inquilinos.

Aunque las medidas deberán recibir el respaldo parlamentario en los próximos días, su entrada en vigor inmediata ya está generando expectativas en el mercado.

En este contexto, el sector de las gasolineras confía en que la rebaja fiscal se traduzca rápidamente en precios más bajos en los surtidores, algo que podría empezar a notarse desde este mismo domingo.