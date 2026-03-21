Bergondo (A Coruña) celebra los 900 años del monasterio de San Salvador con un gran acto inaugural

El Ayuntamiento de Bergondo, en A Coruña, ha dado este sábado el pistoletazo de salida a la programación conmemorativa por el 900 aniversario del Mosteiro de San Salvador, una efeméride que convierte al municipio en epicentro cultural durante todo 2026.

El acto inaugural, celebrado en el propio monasterio, reunió a autoridades, representantes institucionales y numerosos vecinos en una jornada histórica.

La cita, conducida por el periodista Alfonso Hermida, arrancó con un momento simbólico y cargado de emoción: la entrada de un monje benedictino y la lectura de un documento histórico vinculado a la fundación del cenobio.

A partir de ahí, se sucedieron las intervenciones institucionales, con presencia de representantes eclesiásticos, académicos y políticos de distintos niveles.

La celebración combinó historia y cultura con diferentes propuestas. Los asistentes pudieron ver un vídeo documental sobre los nueve siglos de vida del monasterio, disfrutar de actuaciones musicales y recorrer el recinto en una visita guiada. Uno de los momentos más destacados fue el acceso a la capilla de Santa Catalina, habitualmente cerrada al público, gracias a la colaboración de la familia Aldao.

Además, durante la jornada se instalaron paneles informativos y espacios expositivos que permiten conocer en detalle la evolución del monasterio.

El evento concluyó con un ambiente festivo, incluyendo una degustación de vino y productos locales, en un acto pensado también para reforzar el vínculo vecinal con este símbolo histórico.

Un año intenso

Con esta inauguración, Bergondo abre un año repleto de iniciativas. El programa 900 anos de memoria en pedra incluirá conciertos, teatro, exposiciones y visitas guiadas regulares desde abril, con el objetivo de acercar este patrimonio tanto a la ciudadanía como a visitantes.