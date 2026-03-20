A Coruña arranca Semana Santa sin tren: las obras obligan a cortar la circulación el 27 y 28 de marzo

Imagen de la estación provisional de tren de A Coruña. Quincemil.

Renfe ha diseñado un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los viajeros durante las obras que Adif ejecutará en la estación de A Coruña los días 27 y 28 de marzo.

Los trabajos previstos son incompatibles con la circulación ferroviaria, por lo que la compañía habilitará autobuses y taxis para cubrir un total de 27 servicios.

La afectación comenzará en la tarde del viernes 27, cuando los últimos trenes con destino a A Coruña dejarán de circular, y se prolongará hasta el mediodía del sábado 28, afectando a los servicios con origen o destino en la estación herculina.

Como consecuencia, se verán modificadas las líneas de Media Distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago, Ferrol y Lugo, así como la conexión de Alta Velocidad con Madrid, en ambos sentidos.

En todos estos casos, parte del trayecto se realizará por carretera mediante transbordos.

Renfe advierte de que estos cambios implicarán un aumento del tiempo total de viaje, por lo que algunos trenes podrían adelantar su hora de salida desde A Coruña para mantener las paradas intermedias, mientras que las llegadas se producirán más tarde de lo habitual.

Además, entre los días 29 y 31 de marzo algunos servicios registrarán ligeras alteraciones en sus horarios, con incrementos de unos minutos en la duración de los trayectos debido a necesidades operativas derivadas de las obras.

La compañía recomienda a los viajeros consultar los horarios antes de desplazarse, ya que toda la información actualizada está disponible en los canales habituales de venta y atención al cliente.