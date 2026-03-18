Una investigación iniciada en A Coruña destapa contratos falsos para regularizar extranjeros

La Policía Nacional de A Coruña inició a finales de 2025 una investigación que ha permitido detener en Barcelona a dos responsables de una asociación por ofrecer contratos de trabajo ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular. Los detenidos se enfrentan a cargos por falsedad documental y favorecimiento de la inmigración clandestina.

La pesquisa comenzó tras detectar que la asociación, con sede en Les Franqueses del Vallès, había presentado numerosas solicitudes de permisos de residencia y trabajo en diferentes provincias, incluyendo varias tramitadas en A Coruña.

Estas solicitudes se amparaban en contratos falsos emitidos por la entidad, que se hacía pasar por una asociación cultural.

Desde 2022, la asociación había gestionado 185 solicitudes en toda España, muchas de ellas con pagos de hasta 2.000 euros por ciudadano.

La investigación reveló que la entidad carecía de solvencia económica para contratar a los trabajadores, confirmando que los contratos eran ficticios y su única finalidad era regularizar irregularmente a extranjeros.

La colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña permitió constatar que la asociación solo tenía dos trabajadores dados de alta en 2025, lo que evidenciaba la falta de actividad real.

La operación, coordinada por el Grupo II de UCRIF-Coruña junto al Grupo VI de UCRIF-Barcelona, concluyó con la detención de los responsables.