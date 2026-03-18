Desarticulado un punto de droga en Cambre (A Coruña) con más de 15.000 euros en sustancias

La Guardia Civil ha desarticulado un importante punto de venta y distribución de drogas en O Temple, en el municipio de Cambre, en A Coruña, en el marco de la denominada Operación Dietur.

Ha sido detenido un varón de 43 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes.

La investigación, desarrollada por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Cambre, se prolongó durante varios meses.

Las pesquisas permitieron confirmar una actividad continuada de distribución de sustancias ilegales en las zonas de A Barcala y Cambre, donde operaba el ahora detenido.

Una vez reunidos los indicios necesarios y con la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo la fase final del operativo. Se realizaron dos registros simultáneos, uno en una vivienda situada en A Barcala y otro en un bajo comercial en el casco urbano de Cambre.

Como resultado de la intervención, la Guardia Civil se incautó de 4.834,92 gramos de hachís, valorados en más de 9.100 euros, y 3.016,39 gramos de marihuana, con un valor superior a los 6.100 euros.

Además, fueron intervenidos 4.686 euros en efectivo, en billetes fraccionados.

En el dispositivo también se localizaron equipos electrónicos, documentación relevante y material destinado al pesaje, corte y distribución de la droga, lo que evidenciaría la actividad organizada del punto de venta.

El detenido, junto con las diligencias y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición judicial. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con este caso.