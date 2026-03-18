A Coruña prevé licitar la próxima semana el programa Lecer: cuatro trabajadores aún no han cobrado

El Ayuntamiento de A Coruña mantuvo una reunión con el secretario comarcal de UGT para abordar los avances en la solución adoptada que garantice la continuidad del programa de ocio del IMCE.

En el encuentro participaron el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y la directora del IMCE, Laura Seoane, junto a Ángel Iglesias en representación sindical.

Según fuentes municipales, durante la reunión se trasladó que la próxima semana se aprobarán los pliegos de la nueva licitación del programa, un paso clave para asegurar su continuidad en el tiempo.

Paralelamente, el Gobierno local está tramitando un contrato puente que permitirá mantener la actividad mientras se resuelve el proceso administrativo.

En cuanto a la situación del personal, desde el Ayuntamiento señalaron que los profesores y profesoras del programa ya han cobrado las cantidades adeudadas por la empresa Serviplus, quedando únicamente cuatro casos pendientes.

Estas situaciones están relacionadas, principalmente, con discrepancias sobre las cuantías a percibir, que continúan en proceso de resolución.

Encuentro abierto en el hall del Fórum Metropolitano

El personal docente se reunió esta mañana en el hall del Fórum Metropolitano para explicar la situación a los usuarios. Los convocantes totabilizan más de 200 personas, pero no hubo presencia municipal.

Los usuarios propusieron iniciativas para seguir visibilizando su situación.