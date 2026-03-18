A Coruña licita la renovación del programa telefónico 010, reforzando y modernizando el servicio

El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado varias medidas para modernizar servicios, renovar espacios públicos y reforzar la educación y la sostenibilidad en la ciudad. Entre ellas destaca la licitación del servicio telefónico 010, un canal rápido y seguro para que la ciudadanía pueda obtener información contrastada sobre los servicios municipales y resolver dudas cotidianas.

El contrato, con un presupuesto base de más de 3.000.000 de euros para tres años y posibilidad de prórroga, permitirá reestructurar los horarios de atención para que el servicio esté disponible los siete días de la semana, incluidos sábados por la tarde y domingos, salvo los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Actualmente, el 010 recibe más de 5.000 llamadas anuales y cuenta con un amplio equipo humano, y con este nuevo contrato se avanzará en la modernización de recursos y herramientas aplicando inteligencia artificial y otros avances tecnológicos.

Parque de plaza de Portugal

Asimismo, el Ayuntamiento ha iniciado el proyecto de la Plaza de Portugal, que transformará un área de juegos destinada a niños y niñas de 0 a 12 años. La actuación se desarrolla en una zona con alta concentración de población infantil y centros educativos, donde el espacio existente se había quedado pequeño.

El nuevo parque incorporará elementos de juego inclusivos, paneles ópticos de rodillo y zonas adaptadas para niños y niñas con movilidad reducida, así como una zona de calistenia para fomentar la práctica deportiva.

La inversión prevista es de 1.200.000 euros y el plazo de ejecución se estima en 12 meses.

Renaturalizar el patio del CEIP María Barbeito

En el ámbito educativo, se han aprobado obras de renaturalización del patio del CEIP María Barbeito, con un presupuesto de 150.000 euros y duración aproximada de tres meses.

La actuación, financiada con recursos municipales, busca mejorar y dignificar las instalaciones educativas, creando un espacio exterior más verde y mejor dotado.

Programa Idiomas do Mundo

El Ayuntamiento también ha aprobado la gestión del programa Idiomas do Mundo, que permitirá a 30 alumnos de 1º de Bachillerato pasar cuatro semanas en Irlanda, aprendiendo inglés y conociendo la cultura del país.

La inversión asciende a casi 300.000 euros, y el programa ofrece tres plazas más de las previstas inicialmente, reduce la distancia entre el alojamiento y el centro educativo y otorga a los estudiantes un certificado acreditativo al finalizar la estancia.

Otros acuerdos

Por último, se ha aprobado la contratación del servicio de mantenimiento de pasarelas y puentes por 700.000 euros durante dos años, así como la compra de contenedores para la recogida domiciliaria de biorresiduos a grandes productores, con una inversión de 266.000 euros para adquirir 3.498 contenedores, financiados con fondos europeos.