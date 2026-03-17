Vecinos de la Ciudad Vieja en A Coruña convocarán una protesta por el deterioro del enlosado

La Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja de A Coruña prepara una protesta por las calles del barrio histórico para denunciar el deterioro del enlosado y los problemas de seguridad que, según aseguran, está provocando entre los peatones.

La movilización está prevista para la segunda quincena de mayo y los organizadores esperan reunir al mayor número posible de vecinos y usuarios del barrio.

El presidente de la entidad vecinal, Leandro Méndez, explica que la iniciativa busca hacer visible "el lamentable estado en que se encuentra el enlosado" en numerosas calles del casco histórico.

Según señala, cuando la actual directiva regresó a la asociación el año pasado ya se habían detectado múltiples deficiencias, con piedras rotas, sueltas o que sobresalen de forma prominente, una situación que, afirma, ha provocado varias caídas entre los viandantes.

Desde la asociación atribuyen el deterioro a la falta de mantenimiento y al paso de vehículos pesados, como grúas o camiones de obra, que circulan por estas calles.

En este sentido, el presidente vecinal apunta que la única intervención reciente se produjo durante las obras de la Casa Veeduría, cuando el Ayuntamiento reparó algunas piedras dañadas en las calles del entorno del antiguo Gobierno Militar.

Los vecinos tienen previsto solicitar los permisos necesarios para organizar una marcha reivindicativa por el barrio, en la que irán señalando algunos de los puntos más afectados por el mal estado del pavimento.

La convocatoria, explican, se abrirá a usuarios de residencias y centros de día, colegios, la universidad, personal militar, trabajadores del Hospital Abente y Lago, del Archivo del Reino de Galicia y a todos los vecinos de la Ciudad Vieja, así como a cualquier ciudadano que quiera sumarse.

La asociación defiende que el objetivo es reclamar "un barrio habitable, donde cualquiera pueda caminar seguro y sin limitaciones", y pedir a las administraciones una mayor protección y mantenimiento del patrimonio urbano de A Coruña.