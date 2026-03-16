Remolcan hasta A Palloza un pesquero que se quedó a la deriva frente a la costa de A Coruña

Un pesquero tuvo que ser remolcado este lunes tras quedar a la deriva frente al litoral de A Coruña y Arteixo. El buque, en el que se encontraban seis tripulantes, se quedó sin máquina cuando navegaba frente al puerto exterior de Punta Langosteira, solicitando el remolque cuando se encontraba a tres millas de la zona norte de las instalaciones.

El Centro de Coordinación de Salvamento de la ciudad movilizó entonces al Salvamar Betelgeuse. Tras localizarlo, procedió al remolque del pesquero hasta el muelle de A Palloza, ya en la ciudad coruñesa, donde ha quedado atracado.

Este remolque se produce unos días después de un choque entre dos barcos pesqueros, en este caso frente al cabo Prioriño. El suceso, que se produjo en la madrugada del pasado 5 de marzo, se resolvió sin heridos. En esa ocasión, el centro de A Coruña recibió el aviso de uno de los barcos involucrados, el Cruceiro de Pazos.

Fue la tripulación de este mismo pesquero la que rescató a los dos ocupantes del otro barco, el Peruca. Tras informar de ello, el barco se dirigió al puerto de Lorbé, en Oleiros.