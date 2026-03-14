Los cines Cinesa de A Coruña se quedan sin luz y cancelan sus sesiones, casi todas de Torrente Presidente

Una avería ha provocado que se parase la actividad del cine, situado dentro de Marineda City, y se devolviese el dinero a los asistentes

Los cines Cinesa de A Coruña, situados dentro del centro comercial Marineda City, han tenido hoy un problema técnico por la tarde, provocando la cancelación de la actividad. La luz se fue a eso de las 19:45 horas y cientos de personas se quedaron a oscuras en las salas de cine.

Los responsables del cine no han conseguido hacer que vuelva la corriente eléctrica, que "va y viene", lo que ha provocado que a eso de las 21:00 horas desistiesen y comenzasen a devolver el dinero a los clientes: tanto a los que estaban viendo una película, como a los que iban a ira una de las sesiones posteriores.

El suceso no solo ha cogido por sorpresa a los que estaban dentro de la sala de cine, haciendo cola o comprando palomitas, sino también a los muchos clientes que estaban hoy por la tarde en el centro comercial Marineda City. El resto del centro ha operado con completa normalidad.

Este "apagón" del cine se produce en un fin de semana con especial afluencia a las salas coruñesas por el estreno de Torrente Presidente. De hecho, prácticamente la mitad de las sesiones de Marineda City están dedicadas al retorno del famoso expolicía interpretado por Santiago Segura, ahora metido a político.