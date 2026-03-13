La Asociación de la Memoria Histórica reclama sanciones a los Franco por el Pazo de Meirás

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado un escrito al Gobierno Central solicitando que sancione a la familia del dictador Francisco Franco por "la apropiación indebida del Pazo de Meirás durante décadas".

Lo hace después de que el Tribunal Supremo ratificase que el mismo es propiedad pública, al confirmar en su integridad la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. No obstante, los Franco deben ser indemnizados al considerar que no hubo "mala fe" en la posesión del bien por parte de los nietos del dictador.

"Pero lo que realmente ha ocurrido es que han ocupado durante décadas un bien que no era de su propiedad y ellos deberían ser sancionados por la ocupación y el uso de un recurso que no ha podido ser utilizado por el Estado y eso ha causado un perjuicio a las arcas públicas", señala la Asociación.

Al respecto, indica que ha presentado, por registro oficial, una reclamación al Gobierno "para que impulsen todas las medidas necesarias para que los descendientes del dictador Francisco Franco sean sancionados por la apropiación indebida de un bien público, como es el Pazo de Meirás, y por los perjuicios que ha causado al Estado no haber hecho uso de ese bien público durante décadas".

La ARMH exige, además, que se recurra ante la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo de indemnizar a la familia del dictador "lo que supone una vulneración del honor de las víctimas de la dictadura porque las somete a la humillante situación de tener que indemnizar a través de los presupuestos del Estado a la familia del responsable de una terrible dictadura".

"Que disfruta de una enorme fortuna construida sobre la violencia y la corrupción política, una realidad que impide aceptar el argumento de la sentencia del Tribunal Supremo de que hicieron uso del Pazo de Meirás de buena fe", apostilla.