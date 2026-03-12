Los detenidos en el operativo policial de A Coruña y Arteixo suben a tres: vendían droga al menudeo

Los detenidos en el operativo antidroga en A Coruña y Arteixo ascienden a tres. Policía Nacional

La Policía Nacional detuvo ayer en A Coruña a los tres responsables de mantener activos sendos puntos de distribución de estupefacientes en la ciudad.

Las investigaciones realizadas durante meses por parte del Grupo de Estupefacientes de la Udyco de A Coruña definieron la actividad ilícita que realizaban desde hacía tiempo los tres hombres, que conformaban un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes en la ciudad.

Los autores utilizaban para ello tres domicilios en las calles Alcalde Lens y Vizcaya en A Coruña, y en Meicende, en Arteixo. Estas viviendas eran los lugares desde los que distribuían sustancias estupefacientes "al menudeo", concretamente hachís, cocaína y heroína, en pequeñas cantidades destinadas a consumo.

La Policía Nacional realizaró ayer tres registros de forma casi simultánea en los domicilios, deteniendo a los tres moradores. En este operativo conjunto, participaron también la Unidad Especial de Guías caninos, Unidad Especial de Subsuelo y la Unidad de Prevención y Reacción.

Los agentes incautaron pequeñas cantidades de la diversas drogas, útiles para su distribución y pesaje y más de 4.000 euros. El detenido en la calle Vizcaya, al percatarse de la presencia policial, intentó deshacerse de las sustancias que le incriminaban arrojándolas por el retrete, aunque parte fueron recuperados.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial en el día de hoy.

Vecinos del barrio de Os Mallos no se mostraban sorprendidos ayer ante el despliegue policial en el número 58 de la calle Vizcaya. "Lleva siendo conflictivo desde hace años", explicaron a Quincemil. Algunos residentes en la zona explicaron que recientemente hubo una pelea y que era habitual escuchar el timbre a altas horas de la madrugada.

En 2024, fueron precisamente los vecinos de este barrio coruñés quienes protagonizaron una cacerolada multitudinaria contra las actividades que se vienen desarrollando desde hace años en el interior de la vivienda. Además, en noviembre de 2022, un hombre fue asesinado por tres individuos tras una discusión por dinero en este narcopiso.