Detenido un hombre en A Coruña por una agresión con arma blanca en la plaza de A Cubela

Un hombre ha sido detenido esta mañana tras agredir a otro en un domicilio de la plaza de A Cubela en A Coruña. La agresión, según confirman fuentes policiales, se produjo durante una pelea en el interior de la vivienda, situada tras el centro comercial de El Corte Inglés en el barrio de Cuatro Caminos.

Durante la discusión, que tuvo lugar sobre las 10:00 horas, el detenido agredió al otro hombre con un arma blanca, causándole heridas en una de sus manos.

A finales de enero y principios de febrero también tuvieron lugar en la ciudad dos peleas que derivaron en detenciones. Una de ellas se produjo el 31 de enero, cuando un grupo de unas 8 personas agredieron a un joven con una navaja en un intento por robarle en la plaza de Pontevedra.

"Se me acercaron y me sacaron una navaja", contó entonces a Quincemil, explicando también que "no les di nada y me empezaron a pegar". Varios jóvenes que estaban en el lugar aquella tarde llamaron a emergencias, que atendió en el punto al joven herido antes de trasladarlo al hospital, donde recibió el alta a la mañana siguiente.

Los agresores huyeron antes de que llegara la Policía en patinete eléctrico y en BiciCoruña. Sin embargo, la Policía Local detuvo a dos de los implicados media hora después en otro punto de la ciudad.

Unos días más tarde, el 11 de febrero, una pelea en la plaza de la Palloza se saldó con dos detenidos. Un particular alertó a la Policía Nacional de que un hombre y una mujer estaban protagonizando un altercado en esta zona de Cuatro Caminos. A su llegada, los dos intentaron agredir a los agentes, por lo que fueron detenidos. Ese mismo día, otras dos personas fueron también arrestadas por una pelea en O Ventorrillo, donde dos individuos fueron trasladados al CHUAC tras haber sido heridos con un arma blanca.