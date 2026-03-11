Un motorista resulta herido tras colisionar con un coche en Oleiros (A Coruña)

Un motorista resultó herido este miércoles tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en la avenida Ernesto Che Guevara, en el municipio de Oleiros, en A Coruña.

El accidente se produjo alrededor de las 18:50 horas, momento en el que varios particulares alertaron a los servicios de emergencia de la colisión entre ambos vehículos.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil, la Policía Local de Oleiros y el Servizo de Emerxencias Médicas (SEM) para atender la situación.

Como consecuencia del impacto, el motorista resultó herido y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro sanitario para recibir atención médica.

Los servicios de emergencia intervinieron en la zona para atender al herido y regular el tráfico, mientras se realizaban las primeras gestiones para esclarecer las circunstancias del accidente.