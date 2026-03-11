Ofrecido por:
Un motorista resulta herido tras colisionar con un coche en Oleiros (A Coruña)
Fue trasladado en ambulancia para ser tratado en el hospital de referencia
Un motorista resultó herido este miércoles tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en la avenida Ernesto Che Guevara, en el municipio de Oleiros, en A Coruña.
El accidente se produjo alrededor de las 18:50 horas, momento en el que varios particulares alertaron a los servicios de emergencia de la colisión entre ambos vehículos.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil, la Policía Local de Oleiros y el Servizo de Emerxencias Médicas (SEM) para atender la situación.
Como consecuencia del impacto, el motorista resultó herido y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro sanitario para recibir atención médica.
Los servicios de emergencia intervinieron en la zona para atender al herido y regular el tráfico, mientras se realizaban las primeras gestiones para esclarecer las circunstancias del accidente.