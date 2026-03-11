Francisco Jorquera no será el candidato del BNG de A Coruña en 2027: "A política non a vou deixar"

Francisco Jorquera, en la rueda de prensa de este miércoles. BNG A Coruña

Francisco Jorquera no será el candidato del BNG de A Coruña en las elecciones municipales en 2027. Así lo ha dado a conocer el portavoz nacionalista este miércoles en una rueda de prensa celebrada en la Cafetería Atalaia, en los Jardines de Méndez Núñez.

"A política obviamente non a vou deixar. A política é moito máis que o labor institucional. Milito desde moi novo no nacionalismo galego", aseguró durante su intervención Jorquera.

Nacido en 1961 en Ferrol Jorquera es uno de los miembros fundadores del BNG en 1982. Senador de representación autonómica entre 2005 y 2008, en las elecciones generales de 2008 encabezó la lista del partido nacionalista por la provincia de A Coruña al Congreso de los Diputados, siendo reelegido en 2011.

Elegido como candidato del BNG a la presidencia de la Xunta en 2013, las elecciones se adelantaron y ocupó un puesto como diputado del Parlamento de Galicia desde 2012.

En 2019, Francisco Jorquera fue candidato a la alcadía de A Coruña en las municipales de 2019 y 2023. Es actualmente el portavoz de los nacionalistas en el ayuntamiento coruñés.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.